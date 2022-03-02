مصدر مقرب يكشف لـ الشروق موقف البدري من تدريب الزمالك وعرض وفاق سطيف

كشف مصدر مقرب من حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حقيقة تواجده ضمن قائمة المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق كرة القدم بنادي الزمالك.

وكان أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك في الأيام الماضية، إنهاء تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي، بعد سلسلة النتائج السلبية تحت قيادة المدرب الفرنسي، كانت آخرها الخسارة في المغرب أمام الوداد بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022.

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة الراهنة، عدد من أسماء المدربين الأجانب لخلافة كارتيرون، وتشير التقارير إلى اقتراب البرتغالي جيسفالدوا فيريرا من العودة لتدريب الأبيض مرة اخرى.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبوابة الشروق، اليوم الأربعاء:" كل ما يتردد عن ترشيح حسام البدري لتدريب الزمالك ليس له أي أساس من الصحة، خاصة وأن إدارة النادي تبحث عن مدرب اجنبي لخلافة كارتيرون".

وأضاف:" البدري يكن كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك وجماهيره، وهو الآن يدرس عدد من العروض لحسم وجهته التدريبية المقبلة".

وأكمل:" كانت هناك بالفعل مفاوضات جارية بين البدري وإدارة الرجاء المغربي ولكنها تعثرت في النهاية".

وأتم:" هناك عرض جديد عن طريق أحد الوسطاء وصل للبدري منذ يومين لقيادة وفاق سطيف الجزائري، ولكنه يفضل الانتظار في الوقت الراهن لحين العودة للمستطيل الأخضر".