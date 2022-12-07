استشهاد فتى فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

استشهد فتى فلسطيني وأصيب اثنان آخران، أحدهما بجروح حرجة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في بلدة "عزون" شرق محافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى محمد نضال سليم (15 عاما) برصاص الاحتلال في الظهر، وإصابة فتى آخر بجروح حرجة في الصدر.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب ثلاثة فتية عند مدخل بلدة عزون، ما أدى إلى استشهاد الفتى سليم متأثرا بإصابته الحرجة، وإصابة الآخرين، أحدهما بجروح حرجة والآخر بصورة طفيفة.

وباستشهاد الفتى سليم، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 68 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و14 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في معتقلات الاحتلال.