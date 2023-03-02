 الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للقطن الكاميروني - بوابة الشروق
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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للقطن الكاميروني

محمود باهي
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 12:45 م | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 12:45 م

استأنف فريق الأهلي تدريباته، اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء السبت المقبل على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

خاض اللاعبون فقرة إحماء وتدريبات بدنية قبل تنفيذ تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفني قد منح الفريق راحة أمس؛ للتخلص من الإجهاد بسبب توالى المباريات المحلية والإفريقية.

ويحل الأهلي ثالثا في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من مباراتين، خلفه القطن الكاميروني بلا رصيد، وأمامهما الهلال السوداني 6 نقاط، وصن داونز الجنوب أفريقي 7 نقاط.


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