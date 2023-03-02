وزراء خارجية مجموعة العشرين يناقشون الحرب في أوكرانيا خلال اجتماعهم بالهند

من المقرر أن يناقش وزراء خارجية القوى الاقتصادية الرائدة في مجموعة العشرين اليوم الخميس مستقبل حل النزاعات الدولية، بعد أكثر من عام من بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبل الاجتماع في نيودلهي بإرسال إشارة واضحة تدين الحرب الروسية.

وقالت بيربوك قبل مغادرتها برلين أمس الأربعاء: "يجب أن نكرس كل طاقتنا لهذه التحديات العالمية الكبرى... يشمل هذا أيضا مواجهة لعبة روسيا الساخرة المتمثلة في محاولة دق إسفين في المجتمع الدولي".

ويُنتظر ظهور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيودلهي بفارغ الصبر.

وفي تموز/يوليو الماضي وخلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، غادر لافروف القاعة فور الانتهاء من خطابه ولم يستمع إلى منتقديه.

ويعد اجتماع مجموعة العشرين في الهند أول مؤتمر كبير منذ بالي يلتقي فيه لافروف نظراءه الغربيين.

وإلى جانب لافروف، من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الصيني الجديد تشين قانج ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى نيودلهي.

وتتخذ الهند موقفا محايدا من الحرب الروسية في أوكرانيا ولديها علاقات جيدة مع الدول الغربية ومع موسكو.

وفي الأسبوع الماضي، لم يتمكن وزراء مالية مجموعة العشرين من الاتفاق على بيان مشترك في نهاية اجتماعهم الذي استمر يومين في بنجالور بالهند، مما يدل مرة أخرى على أن المجتمع الدولي ليس متحدا بشأن قضية أوكرانيا.

وبالإضافة إلى روسيا، لم توافق الصين أيضا على إدانة الحرب الروسية.