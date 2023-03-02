ألمانيا تدعو روسيا للعودة لمعاهدة نيو ستارت

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دعت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، نظيرها الروسي للعودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة نيو ستارت للحد من السلاح النووي.

وقالت بيربوك أثناء انعقاد أول جلسة بمجموعة العشرين، "أطالبك يا سيد سيرجي لافروف بالعودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة نيو ستارت"، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عدة أيام، تعليق مشاركة موسكو في معاهدة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت" الجديدة.

وأكد بوتين أنه في حال عودة الولايات المتحدة إلى إجراء التجارب النووية، فلن تبقى بلاده مكتوفة الأيدي، واصفاً مطالبة الناتو بالعودة إلى تفتيش المنشآت النووية الروسية بـ"المسرحية العبثية".

من جانبه، سارع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرد على الموقف الروسي، وقال إنّ قرار روسيا بتعليق معاهدة خفض الأسلحة النووية مع واشنطن "مؤسف للغاية وغير مسئول"، مبدياً استعداد الولايات المتحدة للحوار بشأن هذه القضية.