عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد محاصرة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأحد صالونات التجميل في تل أبيب.

وأصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أوامره بتفريق المتظاهرين الذين يحاصرون زوجة نتنياهو في صالون تجميل في تل أبيب، بالقوة

وقال نتنياهو معلقا على الحادثة، إن حصار زوجته سارة في تل أبيب، لا يقل خطورة عن الهجوم على سيارة فؤاد بن اليعازر، قبل أيام قليلة من اغتيال رابين.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي حصار زوجته من قبل المحتجين، بـ«العمل المشين»، مضيفًا أن المحتجين يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء، ويحاصرون ويرعبون زوجته في تل أبيب.

وطلب من يائير لابيد وقادة المعارضة إدانة هذا العمل كي لا يصبح نموذجا.

وشهدت عدة مدن إسرائيلية تظاهرات ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإجراء تعديلات على النظام القضائي، فيما اتهم نتنياهو المعارضة بمحاولة إسقاط حكومته.

وحذر نتنياهو، من الذهاب إلى الفوضى، مؤكدا أنه لن يسمح بتجاوز الخطوط الحمراء عبر قطع الطرقات.



