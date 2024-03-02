السفير حسام زكي بمنتدى أنطاليا: الأولوية العربية وقف إطلاق النار في غزة

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الأولوية العربية الحالية تتمثل في التوصل إلى ترتيبات وقف إطلاق نار يحقن الدماء الفلسطينية في غزة ويسمح بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم ومناطقهم التي تركوها تحت وطأة الحرب الإسرائيلية الإجرامية.

جاء ذلك في مداخلة الأمين العام المساعد بجلسة بعنوان "بناء السلام في الشرق الأوسط" التي عقدت صباح اليوم ضمن أعمال النسخة الثالثة من منتدى أنطاليا للدبلوماسية الذي تنظمه وزارة الخارجية التركية، والتي شارك فيها كمتحدث رئيسي إلى جانب الدكتور رياض المالكي وزير خارجية فلسطين وعبدالله بو حبيب وزير خارجية لبنان والشيخ عبدالله بن احمد ال خليفة وكيل أول وزارة الخارجية البحرينية.

وأضاف السفير حسام زكي في رده على أحد الأسئلة أن التركيز على فكرة يروج لها البعض مفادها أن العرب وجامعتهم قد فشلوا في إيقاف العدوان الإسرائيلي هو قول لا يتسم بالعدالة.

وأكد أن المجتمع الدولي كله يعد شريكاً في هذا الفشل الذي يتحمل الجميع مسئوليته وفي مقدمتهم مجلس الأمن ذاته في ضوء عجزه حتى الآن عن اتخاذ موقف حاسم برفض العدوان الإسرائيلي وإجبار إسرائيل على إيقافه.

وأوضح زكي أن الجهود العربية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والتوصل إلى صفقة متكاملة متواصلة ولم تنته.

وأكد السفير حسام زكي أهمية وجود الإرادة السياسية الكافية لدى الدول النافذة في المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة لوقف الحرب بالتعاون مع الجهود العربية المبذولة في هذا الإطار.

وطالب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأن تتكاتف الأطراف الدولية القادرة من أجل تحييد عناصر التطرف السياسي في المجتمع الاسرائيلي وتغييب أثرهم بالغ السلبية على فرص تحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الصراع.