تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي لتحديد مستويات الكريات البيضاء في الدم

تمكن علماء من جامعة إنوبوليس الروسية، من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي تساعد على تحديد مستوى الكريات البيضاء في الدم بدقة عالية.

ووفقا لبيان صادر من الجامعة: "تعاون العلماء في جامعتنا مع خبراء من مركز أبحاث الضوئيات الطبية والحيوية التابع لجامعة تورجينيف الروسية، واقترحوا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الفيديوهات التي تظهر تدفق الدم في الشعيرات الدموية والتي يتم تصويرها بمجهر خاص، في المستقبل قد تستخدم هذه الطريقة لتحليل الدم وتغني عن استخدام الحقن لأخذ العينات الدموية".

وقال الباحثون: "تمكنا من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي يمكنها تحديد مستوى الكريات البيضاء في الدم بدقة تصل إلى 90 بالمائة، وفي المستقبل قد تصبح هذه التكنولوجيا الأساس لتطوير طريقة لتحليل الدم دون استخدام الحقن".

وأضاف الباحثون: "إن معرفة مستويات الكريات البيضاء في الدم ضروري عند تشخيص الأمراض، فزيادة عددها قد يشير إلى وجود التهاب أو إصابة بمرض معد".

من جهته، قال دانيل أفونشيكوف، أحد المشاركين في تطوير البرمجيات الجديدة: "استخدام هذه البرمجيات يمكن أن يسرع عمليات تطوير طريقة مبتكرة لتحليل الدم، والأمر المميز في هذه الطريقة هو أنها ستمكننا من معرفة مكونات الدم بسرعة، ودون الحاجة لانتظار نتائج التحاليل المخبرية كما هو الحال حاليا".

جدير بالذكر أن كريات الدم البيضاء هي نوع من خلايا الدم التي تصنع في نخاع العظام، وتوجد في الدم والأنسجة الليمفاوية، وكريات الدم البيضاء هي جزء من جهاز المناعة في الجسم، فهي تساعد الجسم على مكافحة العدوى والأمراض الأخرى.