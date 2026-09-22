رئيس هيئة السكك الحديدية: حدثنا أنظمة تحكم وسيطرة تعود لـ100 عام إلى نظم إلكترونية تُدار بالكمبيوتر

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكك الحديدية تعد ثاني أقدم شبكة في العالم، مشيرا إلى وضع "خطة طموحة" اعتمدت على ستة عناصر رئيسية لتطوير المرفق فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق كامل الوزير، بحقيبة وزارة النقل.

وأشار خلال برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر "دي إم سي" مساء الإثنين، إلىالتعاقد على 210 جرارات جديدة من شركة أمريكية، وإعادة تأهيل 81 جرارا قديما.

ولفت إلى إعادة تأهيل 41 جرارا مع شركة "PRL" ، منوها إلى وصول 1067 عربة ركاب حتى الآن من إجمالي صفقة الـ 1350 عربة المبرمة مع شركة "جانز"، بجانب التعاقد على 173 عربة قوى، والتعاقد على 1000 عربة لنقل البضائع.

وأضاف أن الهيئة اعتمدت خطة "تجديدات السكك والبنية الأساسية"، مؤكدا أن شبكة السكك الحديدية التي يبلغ طولها الإجمالي 10 آلاف كيلومتر، شهدت الانتهاء من تجديد وتطوير ما يقارب 3000 كيلومتر منها حتى الآن.

وأشار إلى أن "الأهم والأخطر" يرتبط بـ"نظم التحكم والسيطرة" التي ظلت تعمل بأنظمة قديمة تعود لـ 100 عام.

ولفت إلى الانتهاء من خط "القاهرة / الإسكندرية" بالكامل مع شركة "تاليس" وإدارته مركزيا بالكمبيوتر من برج تحكم وحيد، بجانب إنهاء خط "بني سويف / أسيوط" المدار من محطة المنيا، وخط "أسيوط / سوهاج / نجع حمادي" المدار من محطة سوهاج.

ونوه إلى إنهاء خط "بنها / بورسعيد" تماما خلال الشهر الجاري بمركز تحكم في بورسعيد، مع استمرار العمل بقطاع "نجع حمادي / الأقصر" بالتعاون مع شركة هيونداي.