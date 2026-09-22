مساعد وزير النقل: شبكة الطرق نقلت مصر نقلة عظيمة وتقدمت من المركز 118 إلى 18 عالميا

قال اللواء حسام مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، إن المشروع القومي للطرق بدأ عام 2014 باستهداف إنشاء طرق جديدة بأطوال 7500 كيلومتر، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ 6600 كيلومتر منها حتى الآن.

وأكد خلال برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر "دي إم سي" مساء الإثنين، أن الوزارة تعمل على استكمال الـ 900 كيلومتر المتبقية خلال العامين أو الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى التخطيط كذلك لرفع كفاءة وتطوير نحو 10500 كيلومتر، أُنجز منها ما يقارب 8700 كيلومتر حتى الوقت الراهن.

وأوضح أن شبكة الطرق القومية تعد "عصب التنمية" والبنية التحتية الهام للغاية التي يقوم عليها الاقتصاد وجذب الاستثمارات ونقل المنتجات للموانئ والمطارات والأسواق المحلية، فضلا عن تيسير انتقال المواطنين وخفض زمن الرحلات.

ونوه أن تقليل وقت الرحلة ينعكس على توفير استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات، مستشهدا بالمدخل الشرقي للقاهرة عبر طريقي الإسماعيلية والسويس الصحراوي وتقليص زمن الوصول إلى مدينة نصر ومصر الجديدة إلى نحو ثلث ساعة بدلا من ساعتين أو ساعة نصف الساعة.

وشدد أن شبكة الطرق "نقلت مصر نقلة عظيمة، ويكفي أنها تقدمت 100 مركز من المركز 118 إلى المركز 18 عالميا" في مؤشر جودة الطرق، مؤكدا أن هذه "الطفرة لم تحدث في أي دولة أخرى".