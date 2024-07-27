حصل الزي المصري خلال حفل الافتتاح بدورة الألعاب الأولمبية على اعجاب الجميع من حيث التصميم والشكل النهائي، حيث تمكن من الحصول على المركز ال 15 على العالم كأفضل تصميم من اجمالي 205 دولة مشاركة في دورة الألعاب.

جاء التصنيف بناء على اختيار منصة "تايم كابسول" الشهيرة والمتخصصة، حيث أعلنت المنصة عن اختيار الزي الرسمي لبعثة منغوليا كأفضل زي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وجاء ترتيب أفضل 20 دولة كالتالي:

1- منغوليا

2- هاييتي

3- الولايات المتحدة الامريكية

4- أسترالياث

5- فرنسا

6- جمهورية التشيك

7- جامايكا

8- المكسيك

9- أيرلندا

10- سيراليون

11- بلغاريا

12- الصين تايبيه

13- ألمانيا

14- كوريا الجنوبية

15- مصر

16- إيطاليا

17- نيجيريا

18- إستونيا

19- اليابان

20- البرتغال