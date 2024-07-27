 لأول مرة في التاريخ .. الزي المصري في الأولمبياد يحقق المركز 15 عالميا - بوابة الشروق
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لأول مرة في التاريخ .. الزي المصري في الأولمبياد يحقق المركز 15 عالميا

علي البحيري
نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 1:11 ص | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 1:13 ص

حصل الزي المصري خلال حفل الافتتاح بدورة الألعاب الأولمبية على اعجاب الجميع من حيث التصميم والشكل النهائي، حيث تمكن من الحصول على المركز ال 15 على العالم كأفضل تصميم من اجمالي 205 دولة مشاركة في دورة الألعاب.

جاء التصنيف بناء على اختيار منصة "تايم كابسول" الشهيرة والمتخصصة، حيث أعلنت المنصة عن اختيار الزي الرسمي لبعثة منغوليا كأفضل زي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وجاء ترتيب أفضل 20 دولة كالتالي:
1- منغوليا
2- هاييتي
3- الولايات المتحدة الامريكية
4- أسترالياث
5- فرنسا
6- جمهورية التشيك
7- جامايكا
8- المكسيك
9- أيرلندا
10- سيراليون
11- بلغاريا
12- الصين تايبيه
13- ألمانيا
14- كوريا الجنوبية
15- مصر
16- إيطاليا
17- نيجيريا
18- إستونيا 
19- اليابان
20- البرتغال


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