كم يبلغ عدد قتلي جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جندي بالمعارك البرية المتواصلة في مناطق جنوب قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه من العسكريين إلى 328 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن “العريف احتياط موتي رافي (37 عاما)، الجندي في لواء جفعاتي، قتل في معركة جنوبي القطاع"، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

واستنادا إلى بيانات جيش الاحتلال، فإن عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب ارتفع إلى 688 بينهم 328 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وجفعاتي هو لواء مشاة في جيش الاحتلال يترأسه قائد برتبة مقدم، ويعد أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال، ويتمركز حول قطاع غزة.

وقد شارك في الاجتياحات البرية السابقة لقطاع غزة في أعوام 2008 و2009 و2014.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.