شعبة المخابز: الزيادة في سعر الخبز السياحي طفيفة ولن يشعر بها المواطن

أكد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن وزارة التموين ستتحمل تكلفة زيادة سعر السولار على المخابز التابعة لمنظومة التموين.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس ، إن سعر رغيف الخبز البلدي لن يزداد عن 20 قرشًا، موضحا أن الحكومة ستتحمل زيادة تكلفة السولار نيابة عن المخابز.

وأضاف أن هناك حوالي 5000 مخبز في مصر لبيع الخبز السياحي، متوقعًا حدوث «زيادة طفيفة» في سعر الخبز السياحي لن يشعر بها المواطن، قائلا إن:« الزيادة في أسعار الخبز السياحي ستكون بنسبة بسيطة جدًا وطفيفة.. ولن يشعر بها المواطن».

وتقرر الخميس، زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيها للتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيها للتر

بنزين 80 .. 12.25 جنيها للتر

السولار .. 11.50 جنيها للتر

الكيروسين .. 11.50 جنيها لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن