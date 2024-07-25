أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ساعدت على علاج نحو 6 صحفيين وصحفيات، بالتعاون مع طب القصر العيني وجامعة القاهرة، موجها الشكر للمتحدة على التعاون والرد السريع في الحالات التي احتاجت تدخلا عاجلا.

وقال "البلشي"، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك نقدا يوجه لنقابة الصحفيين وهذا أمر مقبول، ويتم دراسة النقد والعمل على تحسينه، معلنا أن النقابة حاملة لواء الدفاع عن القضية الفلسطيني، وتم تنظيم الوقفة الأولى لما جرى تجاه الفلسطينيين بمستشفى المعمداني.

وشدد نقيب الصحفيين، على أن نقابة الصحفيين شهدت جميع الفعاليات الخاصة بالقضية الفلسطينية، زيادة على الشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مع مساعدة بعض الزملاء من المهنة في مسارات عدة.

وبشأن ملف الحبس الاحتياطي، نوه خالد البلشي، بأنه تم التقدم بقائمة تضم الزملاء المحبوسين للحوار الوطني، وتم الإفراج عن بعضهم خلال الفترة الماضية.

وتابع:" لا يجوز الحبس الاحتياطي أو الحبس في قضايا النشر، وسيتم رفع تلك التوصيات للحوار الوطني خلال الجلسات المقبلة".



