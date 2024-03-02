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محافظ جنوب سيناء وسفيرة رومانيا يبحثان تعزيز التعاون في السياحة العلاجية

رضا الحصري 
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 5:07 م | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 5:07 م

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأوليفيا تودرين، سفيرة دولة رومانيا لدى مصر، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات السياحة العلاجية، وذلك لما لرومانيا من خبرات في مجالات السياحة العلاجية والتدريب والصناعات الدوائية، وإدارة المنتجعات الاستشفائية.

وقدمت سفيرة رومانيا، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، الرئيس الشرفي للمؤتمر، لجهوده في تنظيم المؤتمر والمساهمة في إنجاحه، متمنية النجاح لمصر في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية مقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبدأت فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر على مدار يومين.


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