مسئولون أمريكيون: إسرائيل وافقت على وقف لإطلاق النار والكرة في ملعب حماس

قال مسئولون أمريكيون، إن "إسرائيل وافقت بشكل أساسي على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع إذا وافقت حماس على إطلاق سراح الرهائن المصنفين على أنهم معرضون للخطر"، وذلك بعد أن أكملت طائرات أمريكية وأردنية إنزالا جويا للأغذية إلى غزة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



ونقلت بلومبرج عن المسئولين خلال إفادة للصحفيين دون الكشف عن هويتهم، أن "الطريق إلى اتفاق، اعتبارا من اليوم السبت، واضح ومتروك لحماس".



وقالوا إن "الاتفاق قد يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت إذا وافقت حماس على إطلاق سراح فئات معينة من الرهائن من المعرضين للخطر، بما في ذلك النساء والمرضى أو المصابين وكبار السن".



وقال أحد المسئولين: "الكرة في ملعب حماس". وأوضح المسئولون أن إسرائيل وقعت بشكل أساسي على عناصر من الاتفاق وإطار العمل قائم.



وقالوا إن الهدنة التي تستمر ستة أسابيع ستسمح بتدفق المساعدات الإنسانية وستطلق مفاوضات المرحلة الثانية لتمديد وقف إطلاق النار.



وتحدث المسئولون في الوقت الذي تدور فيه أسئلة حول الصراع بين إسرائيل وحماس وتأثيره في غزة، حيث يتفشى نقص الغذاء.