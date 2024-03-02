حزب الله: استهداف مرابض ‏في قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بصاروخي فلق

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الجمعة، عن استهداف مرابض ‏في قاعدة "خربة ماعر" الإسرائيلية بصاروخي فلق. واستهدفت المدفعية والغارات الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان صحفي، إنه أقدم على الاستهداف "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

وكان الحزب قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة اليوم، أن عناصره أسقطوا منتصف ليل أمس محلّقة تابعة للجيش الإسرائيلي في وادي الغزية في جنوب لبنان.

كما استهدفوا بعد ظهر اليوم تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة "راميم" الإسرائيلية، وموقع "البغدادي" الإسرائيلي، بالأسلحة الصاروخية، وقوة ‏إسرائيلية في محيط موقع "المنارة" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة "رامية" بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف البلدة، وأطراف بلدة "بيت ليف" في جنوب لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد شنّ في وقت سابق بعد ظهر اليوم غارتين استهدفتا أطراف "جبل بلاط" لجهة بلدتي "شيحين" وبلدة "رامية" في جنوب لبنان.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، ليل أمس الخميس اثنين من عناصرها هما علي عبد الرحمن جمعة من بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان، وعبد الله حسن عسل، من بلدة "دبعال" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 215.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏