فلسطين تحذر من سيناريو يقود لتهجير قسري لكل سكان قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف كدولة هامشية ضعيفة، لا تقوى على تأمين دخول المساعدات للجياع في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا لليوم الـ148 على التوالي، والتي لم تعد تقتصر على المجازر الجماعية بالقصف وإنما موت المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى بسبب المجاعة وسوء التغذية وغياب الأدوية والعلاج اللازم خاصة في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات وإقدامها على تدمير الغالبية العظمى من مستشفيات القطاع خاصة في شماله الأمر الذي يؤدي إلى تزايد مستمر في أعداد الشهداء والجرحى والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين ويفرض عليهم طوق موت إسرائيلي محقق ويدفعهم باستمرار لمزيد من النزوح نحو التهجير القسري لكامل سكان قطاع غزة".

وأشارت إلى أن إسرائيل وقادتها يستخفون بجميع القرارات والمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وإدخال المساعدات، ويرسمون في سجل العالم والإنسانية أبشع أشكال المجازر، ووصمة عار لا يمكن أن تُمحى.

كما عبرت عن استغرابها الشديد من ضعف المواقف الأمريكية وردود أفعالها، تجاه ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون، لافتة إلى أن تصرفات الولايات المتحدة لا تليق بدولة عظمى قادرة إن أرادت على أن تجبر إسرائيل على حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها لا ترى أي مبرر لتصرفات الولايات المتحدة وكأنها دولة هامشية لا حول لها ولا قوة إزاء صلف وجبروت وتطرف حكومة حليفتها إسرائيل وبخاصة فيما يتعلق بتأمين دخول المساعدات إلى قطاع غزة.