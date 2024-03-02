عمّان تعلن تنفيذ 5 إنزالات جوية أردنية أمريكية لمساعدات غدائية على غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مساء السبت، وبتوجيهات ملكية، إنزالين جويين بطائرتين تابعة لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية؛ تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة بثلاثة إنزالات نفذتها بثلاثة طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي على جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية، يأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة؛ نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم، جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء؛ نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها اليوم 147.

United States Central Command and Royal Jordanian Air Force Conduct Combined Airdrops of Humanitarian Aid Into Gaza



U.S. Central Command and the Royal Jordanian Air Force conducted a combined humanitarian assistance airdrop into Gaza on March 2, 2024, between 3:00 and 5:00 p.m.… pic.twitter.com/yiJoQTWeZW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2024

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزالا جويا أردنيا، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة 10 إنزالات جوية لدول أخرى.

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت بالتعاون مع القوات الجوية الملكية الأردنية عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية إلى غزة في 2 مارس، بين الساعة 3:00 والساعة 5:00 مساءً (بتوقيت غزة)؛ لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الحرب.

وبحسب بيان القيادة، أسقطت طائرات أمريكية من طراز C-130 ما يزيد عن 38,000 وجبة طعام على طول ساحل غزة، مما أتاح للمدنيين الوصول إلى المساعدات الحيوية.