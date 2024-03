عمّان تعلن تنفيذ 5 إنزالات جوية أردنية أمريكية لمساعدات غدائية على غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مساء السبت، وبتوجيهات ملكية، إنزالين جويين بطائرتين تابعة لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية؛ تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة بثلاثة إنزالات نفذتها بثلاثة طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي على جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية، يأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة؛ نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم، جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء؛ نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها اليوم 147.

United States Central Command and Royal Jordanian Air Force Conduct Combined Airdrops of Humanitarian Aid Into Gaza



U.S. Central Command and the Royal Jordanian Air Force conducted a combined humanitarian assistance airdrop into Gaza on March 2, 2024, between 3:00 and 5:00 p.m.… pic.twitter.com/yiJoQTWeZW