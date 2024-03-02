مسئول إسرائيلي: لن نرسل وفدنا إلى القاهرة قبل الحصول على إجابات من حماس عن المحتجزين

قال مسئول إسرائيلي مطلع على المفاوضات مع حماس، إن بلاده لن ترسل وفدها إلى القاهرة، قبل الحصول على إجابات من حماس عن المحتجزين، وعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم في كل فئة.



وأضاف في تصريحات للقناة 12 العبرية، مساء السبت: «لن يذهب أي وفد إلى القاهرة إذا لم نحصل على إجابات واضحة في مسألتين؛ الأولى عدد المختطفين ومن هم على قيد الحياة، والثانية كم عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل فئة».



وفي وقت سابق، أفاد مصدر رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مباحثات التوصل إلى هدنة في قطاع غزة تُستأنف غدًا في القاهرة بمشاركة كل الأطراف.



وقال المصدر، إن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات مع السعي للتوصل إلى اتفاق عادل في هذا الصدد.



وأضاف أن الجهود المصرية الحثيثة متواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق الهدنة، موضحًا في الوقت نفسه أن مصر مستمرة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في قطاع غزة.



بينما أشار مصدران أمنيان لوكالة رويترز، إلى أن الأطراف اتفقت على الهدنة في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، موضحين أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب قوات الاحتلال من شمال غزة وعودة سكانه.



وذكر المصدران أن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية يوم الخميس، بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات، لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في سير المفاوضات.