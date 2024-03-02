قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، اليوم السبت، إنه على الرغم من المواقف المتباينة بشأن دعم أوكرانيا، فإنه لا يرى أي خلاف بين فرنسا وألمانيا.

وأضاف سيجورني في مقابلة مع صحيفة "لوموند" اليوم: "لا يوجد نزاع فرنسي ألماني، نحن نتفق على 80% من القضايا".

وذكر: "هناك إرادة للتحدث مع بعضنا البعض"مضيفا أنه تحدث مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك التي من المقرر أن يلتقي بها في باريس يوم الثلاثاء.

وتعد كل من فرنسا وألمانيا من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا في محاولتها لدرء الغزو الروسي واسع النطاق الذي بدأ في عام 2022.

وتعتمد كييف بشدة على الحلفاء الغربيين في كفاحها ودعت مرارا إلى أسلحة أكثر وأثقل لصد قوات موسكو.

ومع ذلك، يواصل المستشار الألماني أولاف شولتس استبعاد تسليم صواريخ كروز تاوروس بشكل قاطع، في حين أن فرنسا جعلت بالفعل صواريخ "سكالب" ، المتشابهة ، متاحة لكييف وتقول إن المزيد سيتبعها.

وفي خطوة أبعد من ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعديد من القادة إنه لا يستبعد نشر قوات برية غربية في أوكرانيا. ونأى العديد من القادة الآخرين، بما في ذلك ألمانيا، بأنفسهم عن الفكرة، وقال شولتس إنه من وجهة نظر ألمانية، لن يكون هناك نشر لقوات برية.