الصين تساعد السعودية في النهوض بصناعة تربية الدجاج اللاحم والبياض

وقعت شركة خنان رويهانج الصينية المحدودة للمعدات الزراعية، وشركة إعشار السعودية للتنمية الزراعية، في مقاطعة خنان بوسط الصين، اتفاقية تعاون مؤخرا تشمل مشروعات سلسلة صناعة بأكملها لتربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض.



ووفقا للاتفاقية، ستقدم الشركة الصينية آلات ومعدات الثروة الحيوانية بقيمة إجمالية تبلغ 490 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الـ5 المقبلة لشركة إعشار، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وقال رئيس مجلس إدارة شركة إعشار للتنمية الزراعية محمد عبدالله بن سليمان، إنه يشعر بالارتياح تجاه التعاون مع شريكه الصيني، بما لديه من المنتجات والخدمات النوعية والحماس وروح العمل الجاد، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الشركاء الصينيين مستقبلا.



وقال مسئول في الشركة الصينية: "سنقدم خدمات ذات جودة عالية وأسعارا عادلة باستمرار، وسنعمل مع شريكنا السعودي على بناء مشروع التعاون هذا ليصبح نموذجا يحتذى به للتعاون الصيني السعودي".