كوريا الجنوبية تشارك في تدريبات متعددة الجنسيات في تايلاند

انضمت قوات بحرية ومشاة بحرية من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وتايلاند في تدريبات سنوية متعددة الجنسيات واسعة النطاق في تايلاند لتحسين قدرات الإنزال البرمائي والعمليات الإنسانية حسبما قال مسئولون اليوم السبت.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسئولين قولهم إن تدريبات "كوبرا جولد" أجريت في منطقة ساحلية في تايلاند يوم الجمعة، بمشاركة ثلاث سفن إنزال من البحرية الكورية الجنوبية، من بينها السفينة "نو جيوك بونج" التي تزن 4900 طن، وست مركبات مدرعة ومقاتلات "اف-16" وطائرة نقل من طراز "سي-130".



وتستمر تدريبات "كوبرا جولد" من 26 فبراير وحتى 8 مارس وتشارك فيها أيضا ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا واليابان.



وتقوم القوات المتعددة الجنسيات بمناورات ميدانية متعددة، من بينها عمليات إنزال برمائي وتدريبات خاصة على الحرب في الغابات.



كما تقوم القوات بتدريبات على الدفاع الإلكتروني، وينضم إليها بشكل افتراضي قوات في مركز العمليات الإلكترونية التابع للبحرية.



كما تشمل التدريبات، تدريبا على الدعم الإنساني، ستنضم إليه كل من الصين والهند.