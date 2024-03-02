وزير التنمية المحلية يوجه بزيادة معارض أهلا رمضان بالمنوفية استعدادا لشهر رمضان

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة احتياجاتهم فى شهر رمضان المبارك، وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين من هذه السلع.

جاء ذلك خلال لقاء آمنة، بمحافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، المتعلقة بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري بالمحافظة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" ومبادرة "كلنا واحد" على أرض المحافطة لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، وكذا شوادر بيع اللحوم والتأكد من تغطيتها لجميع أنحاء مراكز وقرى المحافظة وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة فى هذا الشأن .

وأشار آمنة، إلى أهمية رفع درجة استعداد محافظة المنوفية لاستقبال شهر رمضان المعظم وتكثيف الأجهزة التنفيذية للقيام بالحملات الرقابية اليومية على كافة الأنشطة والمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

ومن ناحيته، أكد محافظ المنوفية، استمرار جهود المحافظة استعداداً لشهر رمضان المبارك والعمل على توفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.

وأشار أبو ليمون، إلى أنه تم افتتاح عدد كبير من منافذ "أهلا رمضان" في كافة أنحاء المحافظة مما كان لها الأثر الكبير في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى والمرور الدورى على كافة المنافذ والمعارض لمتابعة الأسعار وتوافر السلع.

وتطرق اللقاء إلي استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية الكبري التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومى.

وأشار محافظ المنوفية إلى الجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع عجلة العمل للمشروعات المنتهية والجاري تسليمها بقري المرحلة الأولى للمحافظة بالمبادرة، والعمل على تسليمها تمهيدا لدخولها الخدمة، كما يتم العمل علي تلافي كافة الملاحظات والعمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.

كما بحث وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات وتحسين جودة خدمة الجمع المنزلى للقمامة بالإضافة إلى دعم المحافظة خلال شهر فبراير الماضى بعدد من المعدات والآلات المستخدمة فى المنظومة.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى الإهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة المنوفية، حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة 256 مليون جنيه.

كما استعرض اللقاء جهود توفير فرص عمل للشباب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة.

واختتم اللقاء بتناول جهود المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار التركيز على حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تمثل تحديا صارخا لإرادة الدولة، والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد.

وقال أبو ليمون، إن المحافظة تمكنت خلال المرحلة الأولى من الموجة ال ٢٢ إزالة 396 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعدي.