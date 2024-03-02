أجمع مصطفى شوبير، وحمزة علاء، حارسا النادي الأهلي، على التركيز على مواجهة الزمالك القادمة في بطولة كأس مصر.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء الجمعة المقبل، على ملعب المملكة أرينا، في نهائي كأس مصر 2022-23.

وانتصر الأهلي مساء أمس الجمعة على يانج أفريكانز بهدف دون رد، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وقال حمزة علاء بعد فوز الأهلي على يانج أفريكانز: "سعداء بالفوز على يانج أفريكانز والتأهل إلى دور ربع النهائي في صدارة المجموعة ‏الرابعة، وجاهزون لأي مواجهة في دوري الأبطال خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن هدفنا هو ‏التتويج باللقب".

وأضاف: "نعاني من غيابات مؤثرة للغاية لا سيما الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم، ‏ولكن الأهلي بمن حضر، وهو ما اعتاد عليه الجميع، وهناك تنافسًا بين اللاعبين وهو ‏ما يصب في مصلحة الفريق بشكل عام".

وأتم: "جاهزون لمباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك المقرر لها ‏يوم 8 مارس الجاري في السعودية، وقادرون على الفوز باللقب وإسعاد الجماهير".

في حين قال مصطفى شوبير: "حققنا المطلوب وهو الفوز وتصدر المجموعة، والصعود إلى دور الـ 8 في المركز الأول".

وأشار شوبير إلى أن الجهاز الفني واللاعبين كان لديهم رغبة كبيرة في حسم المباراة دون تعرض أحد للإصابة أو الإجهاد قبل خوض المباراة القادمة في نهائي كأس مصر.

وشدد على أن الأهلي هدفه الفوز في جميع المباريات، وأن كل بطولة يدخلها الأهلي لا يبحث خلالها سوى عن الفوز والحصول ‏على اللقب.‏

واختتم تصريحاته: "أغلقنا صفحة بطولة إفريقيا مؤقتًا، ونبدأ الاستعداد بشكل مميز لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر، ونسعى للفوز وتحقيق لقب البطولة لإسعاد الجماهير".