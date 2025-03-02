قاضية أمريكية: رئيس مكتب المستشار الخاص يجب أن يبقى في منصبه

أمرت قاضية في واشنطن يوم السبت بأن رئيس مكتب المستشار الخاص، الوكالة الاتحادية المعنية بحماية المبلغين عن المخالفات، يجب أن يبقى في منصبه، مشيرة إلى أن إن محاولة الرئيس دونالد ترامب لإقالة المستشار الخاص كانت غير قانونية.

وانحازت القاضية الاتحادية آمي بيرمان جاكسون إلى جانب هامبتون ديلينجر، الذي يقود مكتب المستشار الخاص، في معركة قانونية حول سلطة الرئيس في إقالة رئيس الوكالة المستقلة، التي من المحتمل أن تعاد إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ورفع ديلينجر دعوى ضد ترامب الشهر الماضي بعد إقالته على الرغم من أن القانون ينص على أن المستشارين الخاصين يمكن إقالتهم من قبل الرئيس "فقط بسبب عدم الكفاءة أو إهمال الواجب أو سوء التصرف في المنصب".”

وسرعان ما أعادت جاكسون، التي رشحها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لتولي منصب قاضية، ديلينجر إلى منصبه أثناء مواصلته قضيته.