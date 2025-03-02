نتنياهو: إسرائيل تتبنى إطار وقف إطلاق النار الأمريكي باعتباره ممرا لمفاوضات إضافية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن بلاده تبنت إطار وقف إطلاق النار الذي اقترحه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، واصفا إياه بأنه مسار لمزيد من المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "إسرائيل تتبنى إطار مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق نار مؤقت خلال رمضان وعيد الفصح"، وفقا لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأوضح أن المقترح ينص على أنه "في اليوم الأول من تنفيذ الإطار، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن دفعة واحدة، وبحلول نهاية الإطار، في حال التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق سراح باقي الرهائن دفعة واحدة أيضا".

وأشار إلى أن ويتكوف وصف المقترح بأنه "ممر للمفاوضات حول المرحلة الثانية"، مؤكدا أن إسرائيل مستعدة للمشاركة في هذه المحادثات.