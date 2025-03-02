الفاتيكان: لا حاجة لتنفس اصطناعي للبابا فرنسيس اليوم بعد تعرضة لأزمة تنفس أمس الأول

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس ظل في حالة مستقرة ولم يحتاج إلى أي تنفس اصطناعي اليوم الأحد.

وكان ذلك مؤشرا على تحسن وظائفه التنفسية بينما يواصل التعافي من التهاب رئوي مزدوج وأزمة تنفسية.

وواصل البابا البالغ من العمر 88 عاما تلقي أكسجين إضافي عالي التدفق بعدما ألمت به نوبة سعال أمس الأول الجمعة،أثارت مخاوف من إصابته بعدوى جديدة.

وقال الأطباء مجددا إن حالته لا تزال غير مستقرة، مما يعني أنه لم يخرج بعد من دائرة الخطر.

وذكر الفاتيكان في بيانه المسائي أن البابا فرنسيس، الذي استقبل في وقت سابق اليوم الأحد المسؤولين الثاني والثالث في الفاتيكان، حضر قداسا وأخذ قسطا من الراحة وصلى.