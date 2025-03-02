اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل أمام الأخدود ويحافظ على صدارته للدوري السعودي

سقط اتحاد جدة في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الأخدود، بهدف لمثله، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي.

سجل حسام عوار هدف اتحاد جدة الوحيد في الدقيقة 39 بعدما تلقى تمريرة خارج منطقة الجزاء، ليستلمها عوار ببراعة، ويبدأ في مراوغة دفاعات الأوخدود، قبل أن يطلق تسديدة يسارية لا تصد ولا ترد سكنت الشباك.

واصل اتحاد جدة ضغطه في الشوط الثاني وأنقذ دفاع الأخدود أكثر من فرصة هدف محقق من كريم بنزيما.

ونجح الأخدود في إدراك التعادل في الدقيقة 97 عن طريق موجانج، لتنتهي المباراة بتعادل اتحاد جدة مع الأخدود بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد اتحاد جدة لـ 57 نقطة في صدارة الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن الوصيف الهلال صاحب الـ51 نقطة، بينما ارتفع رصيد الأخدود ل 17 نقطة في المركز الـ17.