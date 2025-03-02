دفن المحتجز الإسرائيلي المقتول شلومو منتسور اليوم في مسقط رأسه 

من المقرر أن يتم دفن المحتجز الإسرائيلي المقتول شلومو منتسور اليوم الأحد، في مسقط رأسه في كيبوتس كيسوفيم، الذي اختطف منه في السابع من أكتوبر 2023.

وسينطلق موكب من مدينة ريشون لتسيون في الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا ويتوجه جنوبا إلى الكيبوتس، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

ودعت أسرة المحتجز الإسرائيليين، إلى الوقوف على طول الطريق حاملين الأعلام لمرافقة منتسور.

وستبدأ مراسم الجنازة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا في كيبوتس كيسوفيم.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد ذكرت الشهر الماضي، أن منتسور قتل في هجوم حماس بالسابع من أكتوبر 2023 وتم أسر جثته، وتم الإفراج عن جثته يوم الخميس الماضي.