أنشيلوتي: لا نستطيع الفوز أمام أتلتيكو مدريد بهذا المستوى

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن الفريق لن يستطيع الفوز أمام جاره أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي الأوروبي المقبلة، في ظل المستوى الذي ظهر عليه خلال الخسارة من ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

ريال مدريد تلقى الهزيمة أمام مستضيفه ريال بيتيس 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب ستاد بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الليجا

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة «آس»: «إذا لعبنا بهذا الشكل، فلن نحقق الفوز يوم الثلاثاء، هذا واضح تمامًا.. أتمنى أن يكون ما حدث اليوم بمثابة جرس إنذار لنا.. كنا نبدو في الفترة الأخيرة فريقًا منظمًا ومتوازنًا، لكننا لم ننجح في تطبيق ذلك في هذه المباراة».

وأضاف: «بدأنا اللقاء بشكل جيد، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على الإيقاع نفسه.. فقدنا السيطرة أمام فريق لعب بشكل أفضل، واستحق الفوز.. نعم، هذه خسارة مؤلمة وعلينا أن نرد الفعل سريعًا».

وتابع: «الهزيمة في هذه المرحلة تكلفنا الكثير، لأن جميع الفرق تبذل قصارى جهدها، بينما لم نقدم الأداء المطلوب، لا أعلم إذا ما كان هناك تراخي من اللاعبين، لست داخل رؤوسهم ولكن ما حدث هو أننا فقدنا الإيقاع الجيد والتمركز المثالي، الذي كنا عليه في أول 20 دقيقة».

وأوضح: «بدأنا في فقدان الكرة كثيرًا.. لقد خسرناها 27 مرة في الشوط الأول فقط! هذه نسبة مرتفعة جدًا، وبيتيس استغل ذلك في العودة».

وأتم المدرب الإيطالي بالحديث عن سبب استبدال كيليان مبابي، بقوله: «لم يتدرب كثيرًا في الأيام الماضية، ولم يكن في أفضل حالاته، وهذا كان واضحًا للجميع.. لذا فضلت إخراجه وإشراك إندريك بدلاً منه، لتجنب أي مشاكل.. مبابي لم يكن في كامل جاهزيته البدنية».

بهذا الفوز رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 36 وتقدم للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة، في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن برشلونة المتصدر، والذي يلعب غدًا أمام ريال سوسيداد.

ويلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الذهاب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.