عمرو محمود ياسين ينتقد محاولات نجوم زيادة المشاهدات بمسابقات مالية

وجه المؤلف عمرو محمود ياسين، انتقادا صريحا لعدد من النجوم على خلفية محاولاتهم جذب المشاهدين وزيادة عدد المشاهدات عن طريق إغراء الجمهور بمسابقات مالية تتضمن أسئلة تتعلق بمحتوى الحلقات.

وكتب ياسين، منشورا عبر صفحته على فيس بوك بشكل ساخر، قائلا: "بصراحة أنا حاسس إني مظلوم في المنافسة ديه، كتير مسلسلات عاملين مسابقات وجوايز قيمة، والجمهور متفاعل، وأنا لا عندي مسابقات ولا عندي جوايز! يعني حتى لو فكرت أعمل مسابقة، هسأل إيه؟ مين بطل المسلسل؟ وأهدي الفايز إيه؟".

وتابع منتقدا تلك المحاولات بقوله: "أنا كده مش عارف أنافس الصراحة.. بس لما بفكر كده، زمان المسلسلات كانت بتنجح من غير كل ده.. حد فيكم خد عربية لما شاف سوق العصر؟ أو كسب دهب لما تابع ليالي الحلمية؟".

وأكمل:"النجاح الحقيقي يأتي من الحكاية الحلوة التي تظل في ذاكرة الناس".

وتساءل مستنكرا: "الدنيا أتغيرت ولا إيه وأنا اللي مش دريان؟.. عشان كده، بجائزة أو من غير، مستني محبي وجمهور الدراما في رمضان مع مسلسل وتقابل حبيب؛ لأن الحكاية الحلوة هي اللي بتكسب في الآخر".

ويعرض لعمرو محمود ياسين، هذا العام مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، وخالد سليم، ونيكول سابا، وكريم فهمي.