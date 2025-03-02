جوارديولا: أوريلي لديه ميزة يحتاجها مانشستر سيتي

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بما قدمه نيكو أوريلي، لاعب الفريق، الذي سجل هدفين خلال انتصار مانشستر سيتي (3/1) على بليموث أرجايل، أمس السبت، ضمن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا، في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "إنه ليس فقط لاعبا نموذجيا من الأكاديمية، لأنهم جميعا صغار وموهوبون للغاية، لكنه يتمتع بحضور كبير جدًا".

وتابع: "أحيانًا نتخذ قرارًا جيدًا، وإلا لما سجل هدفين اليوم.. إنه لاعب وسط مهاجم، ويركض إلى منطقة الجزاء بشكل جيد حقا.. لقد تكيف بشكل جيد للغاية مع الظهير.. أوريلي يشكل تهديدا آخر من الكرات الثابتة، لأننا لسنا فريقا طويل القامة".

وأردف: "إنه يساعدنا، ولعب بشكل جيد حقا بالكرة وبدونها، وسجل هدفين رائعين".

كما أشاد جوارديولا بالطريقة التي ظهر بها بليموث، الذي تغلب بالفعل على برينتفورد وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، هذا الموسم.

وقال المدرب الإسباني في هذا الصدد: "كان من الصعب تحديهم، لأنهم منظمون بشكل لا يصدق دفاعيا.. لست مندهشا مما فعلوه ضد ليفربول".

واستكمل: "لقد لعب جاك جريليش بشكل جيد حقا، هو وفيتور وأوريلي.. لقد استحوذنا على الكرة كثيرًا.. سعيد حقا بالأداء، تواجدنا في دور الثمانية في العديد من السنوات.. وسنرى القرعة".