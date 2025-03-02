إسرائيل: التزامنا بمساعدات غزة كان للمرحلة الأولى فقط وهي انتهت

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، أن حركة حماس رفضت إطار وقف إطلاق النار، معتبراً أن "هذا هو السبب الذي جعلنا غير قادرين على المضي قدماً في الوقت الحالي"، فيما قالت حماس إن "إسرائيل تتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقعت عليها وتواصل المراوغة في تنفيذ التزاماتها بشأن وقف إطلاق النار".

وفي ما يتعلق بقرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قال ساعر إن: "التزامنا بإدخال البضائع كان "للمرحلة الأولى" فقط و"المرحلة الأولى انتهت"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي انتهت مرحلته الأولى، السبت"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

كما زعم ساعر أن إسرائيل "أوفت بكل التزاماتها حتى اليوم الأخير (من المرحلة الأولى)"، لافتاً إلى أن الأمريكيين "يتفهمون موقفنا" بشأن قرار وقف دخول المساعدات لغزة.

كان حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة إكس قد أفاد أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، "وفي ضوء رفض حماس قبول إطار (المبعوث الأمريكي ستيف) ويتكوف لاستمرار المحادثات، الذي وافقت عليه إسرائيل، قرر رئيس الوزراء نتنياهو اعتبارًا من صباح الأحد، وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".

فيما قالت حركة حماس في بيان تعليقاً على قرار وقف دخول المساعدات إن "سلوك نتنياهو وحكومته يخالف بوضوح ما ورد في البند 14 من الاتفاق، والذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية".