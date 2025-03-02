قال الفنان حمادة هلال، إن جميع الفنانين يعانون من صراع داخلي حول ما إذا كان الغناء حلالا أم حراما، مشيرا إلى تعرضه لانتقادات قاسية في بداية مشواره الفني.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت: «كل الموجودين في الغناء عندهم نفس الصراع، وفي أي عمل، وتعرضت لها فترة من حياتي، في مرحلة ما، قابلت شخصا قال لي كلاما قاسيا، وترك فكرة قاسية في قلبي ومشي، كان يتهمني بأنني أفسد وأدمر في بداية مشواري الغنائي، ولكن لم أرد عليه بنفس القسوة».

وتابع: «سمعت الكثير من هذه العبارات القاسية من عدة أشخاص؛ وليس من شخص واحد فقط ، لا أريد أن أقول إنني ضدهم، لأن لكل شخص رأيه، ورد فعلي كان دائمًا أن أقول: ادع لي ربنا يهديني إلى الطريق الصحيح، ولكن بدون أي سخرية».

وفسر سبب ابتعاده عن الغناء، قائلا: «لم أبتعد عن الغناء، ولكن فعلا التمثيل أخذ وقتي، قدمت بعض الأغاني السنجل وبعضها نجح والبعض الآخر لم يحقق النجاح الكبير».

وأضاف أن فكرة الألبومات التي تحتوي على 9 أو 10 أغاني أصبحت «قديمة» ولم تعد تحقق نفس الانتشار كما في السابق، مستثنيًا من ذلك نجاح أخر تجربتين للفنان تامر عاشور وأحمد سعد.