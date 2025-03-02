يتوجه نحو 3ر1 مليون مواطن من سكان ولاية هامبورج الألمانية إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء (التوقيت المحلي). وهذه هي الانتخابات الإقليمية المنتظمة الوحيدة في ألمانيا هذا العام.

وبعد مرور أسبوع على الانتخابات الألمانية العامة، سيُجرى متابعة أداء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يحكم في ولاية هامبورج مع حزب الخضر، باهتمام. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة استمرار حصول التحالف بين الحزبين على أغلبية ضئيلة بقيادة رئيس حكومة الولاية، بيتر تشينتشر.

ويحق لجميع سكان هامبورج الذين يحملون الجنسية الألمانية ويبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر الإدلاء بأصواتهم. ويحق لكل ناخب الإدلاء بما يصل إلى عشرة أصوات - خمسة أصوات لكل من ورقة الاقتراع الخاصة بقائمة الولاية وورقة الاقتراع الخاصة بقائمة الدائرة الانتخابية. ومن المقرر أن يتم شغل ما لا يقل عن 121 مقعدا في برلمان الولاية.

من المرجح أن يكون ما يقرب من ثلث المؤهلين للتصويت قد صوتوا بالفعل. وبحسب مكتب الانتخابات بالولاية، تم بالفعل إرسال أكثر من 420 ألف وثيقة تصويت بالبريد بحلول أول أمس الجمعة - وهو رقم أكبر بكثير مما تم تسجيله قبل خمس سنوات.

وفي انتخابات الولاية عام 2020، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر معا على ثلثي الأصوات. ووصل الحزب المسيحي الديمقراطي إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 2ر11% عام 2020. ومع ذلك، زادت شعبية الحزب بين الناخبين بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة.

وبحسب استطلاع حديث أجرته مجموعة الأبحاث "فالن" بتكليف من محطة "زد دي إف"، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر يتوقعان خسائر كبيرة، لكنهما قد يواصلان ائتلافهما.

وبحسب الاستطلاع، فإن خمسة أحزاب ستحصل على تمثيل في البرلمان الجديد: ووفقا للاستطلاع، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 33%، وحصل حزب الخضر على 17% من الأصوات، وهو ما يضعه خلف الحزب المسيحي الديمقراطي الذي حصل على 18%. ومن المتوقع أن يحصل اليسار على 12%، في حين حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على 9%.