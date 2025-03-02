إياد نصار يكشف سبب منع شقيقته من التمثيل: تحديات الحجاب ورفض العائلة كانت أكبر منها

كشف الفنان الأردني إياد نصار، عن الأسباب التي منعت شقيقته من دخول مجال التمثيل رغم رغبتها في ذلك، موضحا أن التحديات التي واجهتها كانت أكبر من مجرد تحدي بسيط.

وقال خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الأحد: «شقيقتي كانت تحب التمثيل، لكن كانت هناك تحديات كثيرة، بعضها مرتبط بطريقة تفكير العائلة، بالإضافة إلى أنها محجبة».

وأكد أن التحديات التي واجهتها شقيقته كانت تتجاوز مسألة الحجاب، قائلا: «كانت هناك حاجات كثيرة هتعملها وتحديات ستصل لمنطقة صراعات وأزمة أكبر من أن تدخل فيها، وكان ممكن يكون تأثيرها سلبي أكثر».

وأشار إلى أن طموح شقيقته لم يكن حقيقيًا بالقدر الكافي، موضحا: «لو كانت موهوبة بجد، كنت هقف جنبها بالتأكيد، أنا أحترم المهنة والممثلة، وعمري ما أنظر لها بطريقة مختلفة».

وبسؤاله حول دخوله في علاقة حب مع فنانة أثناء لوكيشن التصوير، قال: «حقيقي، وهذه المشكلة عند الممثلين، أوقات بتحدث أن الممثل يحس أن مشاعره حقيقية»، رافضا الكشف عن اسم الفنانة، معقبا: «الموضوع قديم، وهي فنانة لها مكانة الآن».

وبشأن رفضه العمل مع فنانة بسبب عدم ارتياحه لوجودها، قال: «طاقتها كانت وحشة، أنا لا أتخذ قرارات وقتية، أنا ملتزم بالمشروع أنه يكمل للنهاية؛ لكن إذا حصل إني مش مرتاح مع مخرج، سأكمل العمل للنهاية ولن أعمل مرة ثانية، أو لو ممثل أو ممثلة مزعجة؛ سأكمل العمل، لكن لن أعمل معهم مرة ثانية».