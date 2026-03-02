 غارات جوية تطال منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل العراقية - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2026
غارات جوية تطال منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل العراقية

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 5:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 5:46 ص

 أفادت وسائل إعلامية عراقية فجر اليوم الاثنين تعرض ممطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل لغارات جوية.

وتتمركز ألوية للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر التي تقع شمالي محافظة بابل /100كم جنوبي بغداد/.


