الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 77 قتيلا و527 جريحا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 77 قتيلا و527 جريحا.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان، إن «حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين، وحتى منتصف ليل الأربعاء، ارتفعت إلى 77 شهيدا و527 جريحا».

ونوه البيان، أن المستشفيات استقبلت المزيد من الإصابات خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديث الاعداد تباعا.

وشهد لبنان -فجر اليوم الخميس- تصعيدا عسكريا بين إسرائيل وحزب الله، بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في بيروت وجنوب البلاد، تزامنا مع هجمات صاروخية أعلن الحزب تنفيذها ضد قوات إسرائيلية في الجنوب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ هجوما يستهدف البنية التحتية لحزب الله في بيروت، حيث استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية بالضاحية الجنوبية، سبقتها أخرى استهدفت مبنى في حارة حريك بالضاحية.

وشنّ الجيش الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي عبا وجبشيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان، كما تعرضت بلدة زوطر الغربية (قرية من قرى قضاء النبطية) لغارة مماثلة.

وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف صباح الخميس، منزلاً في قرية زوطر الشرقية (النبطية جنوبي لبنان)، ما أودى بحياة عائلة بأكملها مكونة من 4 أشخاص.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على أوتوستراد زحلة، بالكرك في البقاع، شرقي لبنان، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة قتلت شخصين وأصابت مواطنين اثنين بجروح.