الإمارات: 6 إصابات جراء اعتراض مسيرة وسقوط شظايا في أبو ظبي

قال مكتب أبو ظبي الإعلامي، إن «الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا على موقعين في منطقة أيكاد 2، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة، ما أدى إلى وقوع 6 إصابات بسيطة ومتوسطة من الجنسية الباكستانية والنيبالية».

وأهاب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت بنجاح، مع 3 صواريخ باليستية ورصدت 129 طائرة مسيرة إذ تم اعتراض 121 مسيرة بينما سقطت 8 في أراضي الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه «منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 189 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم تدمير 175 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ 1 سقط على أراضي الدولة».

وتابعت: «كما تم رصد 941 مسيرة إيرانية واعتراض 876 مسيرة، فيما وقعت 65 منها داخل أراض الدولة، كما تم رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة، وتسببت في بعض الأضرار الجانبية».

وأكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة، والذي أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.

وأدانت بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرةً ذلك «عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي»، مشيرة إلى أن الدولة «تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية».

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها «على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها».



