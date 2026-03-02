وزير الحرب الأمريكي: سننهي المعركة وفق شروط واشنطن الواضحة

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن الرئيس دونالد ترامب، وضع الولايات المتحدة في المقام الأول، بعد 47 عاما من التمرد الإيراني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان، مساء الاثنين، أن «إيران كانت تنتج صواريخ ومسيرات لتكوين درع لطموحاتهم النووية».

وشدد على أن «النظام الإيراني المتمسك بالأوهام لا يمكن أن يحصل على السلاح النووي».

وفي سياق متصل، اعتبر أن «هذه الحرب ليست لتغيير النظام في إيران»، قائلًا إن «النظام تغير بالفعل والعالم صار أفضل».

وأشار إلى أن إيران رفضت «بعجرفة وحماقة» عقد اتفاق مع واشنطن، لافتًا إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حاولا التوصل إلى صفقة سلمية، لكن طهران كانت تحاول شراء الوقت لبناء ترسانتها.

وتعهد بإنهاء الحرب وفقًا لشروط أمريكا وليس شروطًا أخرى، مؤكدًا أن عملية «الغضب الملحمي» واضحة وحاسمة، وتهدف للقضاء على القدرات الصاروخية والقوات البحرية الإيرانية.

ولفت إلى أن واشنطن شنت ضربات صاروخية فاعلة للغاية، معقبًا: «كل شيء يتم وفق شروطنا، فنحن نحارب لنربح وننتصر ولا نضيع الوقت».