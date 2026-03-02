فرنسا تعرض توفير الدعم لحلفائها في الشرق الأوسط عقب تعرضهم لهجمات إيرانية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في باريس، اليوم الاثنين، إن فرنسا ستدعم حلفاءها في الخليج والأردن عقب تعرضهم لهجمات إيرانية.

وتابع بارو، قائلا: "إلى الدول الصديقة التي تم استهدافها عمدا بالصواريخ والطائرات المسيرة من جانب الحرس الثوري وجرى استدراجها إلى حرب لم تخترها، وهي – السعودية، والإمارات، وقطر، والعراق، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، والأردن – تُعرب فرنسا عن دعمها الكامل وتضامنها"، مضيفا أن باريس مستعدة للمشاركة في الدفاع عنها.

وأضاف بارو: "الأمر يتعلق بضمان أمن منشآتنا وقواعدنا وجنودنا في المنطقة، وكما قلت سابقا، فإننا مستعدون للمساهمة في الدفاع عن شركائنا، إذا طلبوا ذلك بطريقة معقولة ووفقا للقانون الدولي."

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن مساء أمس الأحد، أن فرنسا ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لتحقيق هذا الهدف.