الجيش الأفغاني ينفذ عددا من الهجمات المباغتة على طالبان شمال شرق البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأفغاني نفذ العديد من الهجمات المباغتة ضد مسلحي حركة طالبان في إقليم بدخشان شمال شرق أفغانستان.

وقالت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - "إن الجيش الوطني والقوات الأمن الأفغاني نفذا العديد من الهجمات المباغتة، كما شنت القوات الجوية الأفغانية العديد من الغارات الجوية على مواقع طالبان في منطقة أرغانج خوا، مشيرة إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة".

وكان سكان إقليم بدخشان قد انتقدوا أمس الأول الأحد، الحكومة الأفغانية وقوات الأمن لسقوط منطقة "أرغانج خوا" في أيدي حركة طالبان، قائلين "إن المنطقة سقطت في أيدي طالبان بسبب إهمال الحكومة المركزية والمحلية، مؤكدين أنهم قادرون على حماية أمنهم إذا لم تستطع الحكومة تحمل هذه المسئولية والقيام بدورها".