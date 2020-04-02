محافظ البحر الأحمر: وفد سياحي يرفض مغادرة مصر لأنها أكثر أمنا من بلادهم

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه استعرض أوضاع المحافظة أثناء اجتماع المحافظين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس.

وأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه أخبر «مدبولي» برفض وفد سياحي من جنسيات متعددة مغادرة المحافظة؛ لأنهم يرون أن مصر أكثر آمنًا من بلادهم، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء رحب بتواجدهم في مصر.

وأوضح أن عدد الأفراد بالوفد ليس كبيرًا، لافتًا إلى أن بقاءهم في مصر يرجع إلى الانطباع بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» عالية.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه التقى ببعض هؤلاء السياح خلال الفترة الماضية وأخبروه أن مصر اتخذت إجراءات سريعة مقارنة بالإجراءات التي اتخذتها دولهم؛ ما أدى إلى حدوث نوع من الانتشار.

وتابع: «الإجراءات التي اتخذتها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لافتة لنظر العالم أجمع»، مؤكدًا أن المواطنين في محافظة البحر الأحمر ملتزمون بعدم التواجد أثناء الحظر.

وانعقد اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بتقنية الفيديو كونفرنس؛ حيث ناقش الاجتماع متابعة جهود الدولة بكل أنحاء الجمهورية لمجابهة فيروس كورنا المستجد.