الداخلية التونسية: القضاء علي إرهابي تابع لتنظيم أجناد الخلافة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أنها وبالاشتراك مع وزارة الدفاع الوطني، قامت بعملية استباقية بجبل المغيلة، تم خلالها القضاء علي عنصر إرهابي يدعي "حمدي ذويب"، تابع للتنظيم الإرهابي "أجناد الخلافة".

ويعتبر هذا الإرهابي، بحسب بيان علي الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية التونسية، من العناصر القيادية داخل تنظيم "أجناد الخلافة" التابع لما يسمى بتنظيم "داعش"، حيث ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية.

من ناحية أخرى، تمكنت وحدات الحرس الوطني بإقليم القصرين، اليوم الخميس، من القضاء على عنصر إرهابي مرفوق بزوجته الحاملة لجنسية أجنبية، والتي، بحسب البيان، فجرت نفسها باستعمال حزام ناسف، أسفر عن وفاتها ووفاة ابنتها الرضيعة التي كانت تحملها بين ذراعيها، في حين بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة.