هبة عبدالغني زوجة فتحي عبدالوهاب في مسلسل جزيرة غمام

كشفت الفنانة هبة عبدالغني، تفاصيل شخصيتها في مسلسل "جزيرة غمام" والذي سيعرض بداية من اليوم السبت، 1 رمضان، على شاشة قناة "الحياة"؛ حيث تقدم في العمل شخصية "حسنة" زوجة "محارب" الشخصية التي يقدمها الفنان فتحي عبدالوهاب.

وقالت هبة عبدالغنين في تصريحات صحفية لها أمس الجمعة؛ إنها تقدم في مسلسل "جزيرة غمام" دور سيدة صعيدية سليمة الفطرة وهي أم وزوجة بسيطة جدا ولكنها قوية؛ متمنية أن يلقي العمل ردود فعل قوية مع عرض الحلقات الأولى منه حتى نهاية الشهر الكريم.

وكشفت هبة عبدالغني، عن صور من شكل الشخصية التي تقدمها في المسلسل وذلك عن طريق بعض الصور التي تم التقاطها وقت تصوير دورها؛ والتي أظهرت بشكل ولوك صعيدي ملفت سواء من خلال الملابس أو الميك اب وغيرها؛ موجه الشكر إلى فريق عمل تجهيز الشخصيات في المسلسل.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر إضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف، ومدير التصوير إسلام عبدالسميع.