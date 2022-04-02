فناربخشه يصعد للمركز الثاني في الدوري التركي بالفوز على قيصري سبور

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صعد فريق فناربخشه إلى المركز الثاني في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على قيصري سبور 4 / صفراليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم، تغلب جالطه سراي على فاتح قرا جمرك 2 / صفر وأنطاليا سبور على ألتاي 2 / 1 وتعادلسيفاس سبور مع مضيفه جيرسونسبور 2 / 2 .

وحسم فناربخشه مباراته أمام قيصري سبور بأربعة أهداف نظيفة سجلها ميها زايتس ودييجو روسي وعرفان كانقهوجي وأردا جولر في الدقائق 16 و45 و54 و90 .

وارتفع رصيد فناربخشه إلى 56 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف المتصدر طرابزون سبور وبفارق نقطةواحدة أمام قونيا سبور الذي يلتقي جوزتبه غدا الأحد في المرحلة نفسها.

بينما تجمد رصيد قيصري سبور عند 38 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتغلب جالطه سراي على فاتح قرا جمرك بهدفين نظيفين سجلهما بافيتيمبي جوميز وريان بابل في الدقيقتين الرابعةو12 ، وجاء هدف جوميز من ضربة جزاء.

ورفع جالطه سراي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد فاتح قرا جمرك عند 43 نقطة في المركزالعاشر.

وتغلب أنطاليا سبور على ألتاي 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 44 نقطة في المركز التاسع ويتجمد رصيد ألتاي عند 29 نقطة في المركز السابع عشر.

وتقدم أنطاليا بهدفين سجلهما لويز أدريانو وحاجي رايت في الدقيقتين 25 و70 ثم رد ألتاي بهدف وحيد سجله المصريأحمد ياسر ريان من ضربة جزاء في الدقيقة 74 .

وتعادل سيفاس سبور مع مضيفه جيرسونسبور 2 / 2 ، ليرفع سيفاس سبور رصيده إلى 41 نقطة في المركز الحاديعشر، كما رفع جيرسونسبور رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل هدفي سيفاس سبور، أولارينواجو كايودي وماكس جاردل في الدقيقتين 39 و44، بينما سجل هدفيجيرسونسبور، اللاعب أوموت نايير في الدقيقتين 73 و80.