 السعودية ترحب بالهدنة اليمنية.. وتثمن جهود المبعوث الأممي - بوابة الشروق
السبت 2 أبريل 2022 12:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

السعودية ترحب بالهدنة اليمنية.. وتثمن جهود المبعوث الأممي

أحمد علاء
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 11:38 ص | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 11:38 ص

رحّبت السعودية، اليوم السبت، بالتوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: «أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كل أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية».

وأكدت الوزارة، دعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة.

وثمنت جهود المبعوث الخاص بإعلان الهدنة، والتي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في شهر مارس 2021.

وأمس الجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرج، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، تبدأ اعتبارا من السبت، فيما رحبت بها الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك