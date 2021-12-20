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رحّبت السعودية، اليوم السبت، بالتوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: «أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كل أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية».

وأكدت الوزارة، دعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة.

وثمنت جهود المبعوث الخاص بإعلان الهدنة، والتي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في شهر مارس 2021.

وأمس الجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرج، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، تبدأ اعتبارا من السبت، فيما رحبت بها الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي.