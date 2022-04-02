بابا الفاتيكان يبحث زيارة أوكرانيا على خلفية الحرب الروسية

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إنه يبحث إمكانية زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية الحرب التي تشنها روسيا على هذا البلد منذ 24 فبراير الماضي.

أفاد بذلك مراسل قناة NBC الأمريكية، كلاوديو لافانجا، على حسابه في «تويتر»، إذ قال إنّه سأل الحبر الأعظم، على متن طائرته المتوجهة إلى مالطا اليوم السبت، عما إذا كان ينظر في إمكانية زيارة كييف، مضيفا أن البابا رد على هذا السؤال بالقول: «نعم، هذا الأمر مطروح على الطاولة».

جاء هذا الكلام بعد عقد البابا فرنسيس صباح اليوم اجتماعا مع مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين في روما.

يأتي ذلك على خلفية ورود أنباء عن تلقي البابا فرنسيس في الأسابيع الأخيرة دعوات لزيارة كييف، خصوصا من قبل عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو.

ودان الحبر الأعظم في أكثر من مناسبة، الحرب في أوكرانيا، داعيا إلى وقف إطلاق النار وتسوية النزاع دبلوماسيا، كما قدم مساعدات إلى اللاجئين الأوكرانيين.