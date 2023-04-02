طارق قنديل: جماهير الأهلي قدمت ملحمة أمام الهلال

هنأ طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير النادي، على تأهل الفريق للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الهلال السوداني.

الأهلي انتصر على الهلال السوداني بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليحجز مقعده في دور الثمانية.

وقال طارق قنديل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»:«الجماهير قدمت ملحمة في مباراة اليوم، جماهير النادي الأهلي كانت الداعم الأكبر للاعبين».

وأضاف: «حسين الشحات ومحمود كهربا قدما مباراة قوية، وستاد القاهرة مرعب، ورغم ذلك كان هناك ترحاب بالجماهير السودانية».

وأتم: «أتوجه بالشكر لوزارة الداخلية على تأمين المباراة، ودخول وخروج الجماهير من الاستاد بكل سهولة ويُسر».